باكستان تطلق عملية جديدة لمكافحة الإرهاب

دشنت الحكومة الباكستانية عملية جديدة لـ مكافحة الإرهاب باسم "عزم الاستحكام"، وذلك للتصدي لمخاطر التشدد والتطرف في البلاد.

وتستهدف العملية الأمنية لـ مكافحة الإرهاب إقليم خيبر بختونخوا والمناطق الواقعة على طول الحدود الأفغانية، وكذلك في بلوشستان.

وأعربت أحزاب المعارضة الباكستانية عن قلقها، ودعت إلى عقد إحاطة سرية ومشاركة برلمانية لفهم نطاق العملية وأهدافها، وآثارها المحتملة، فيما أكدت حكومة إسلام أباد أن "عزم الاستحكام" ليست عملية عسكرية واسعة النطاق ولكنها رؤية وطنية متعددة المجالات ومتعددة الوكالات والمنظومة بأكملها لتحقيق الاستقرار الدائم في باكستان.

وأوضحت حكومة باكستان أن العملية ستركز على تنشيط خطة العمل الوطنية المنقحة لمكافحة الإرهاب، اعتمادًا على نهج شامل يستهدف تعزيز استقرار وأمن البلاد.

وأدى تصاعد الهجمات المسلحة في باكستان إلى مطالبة حلفائها ببذل مزيد من الجهد للحد من تهديد الإرهاب.