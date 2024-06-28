ماذا تقول لائحة لجنة المسابقات بعد إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز ؟

عقب إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز.. طالب نادي بيراميدز باحتساب نتيجة مباراته أمام سموحة لصالحه بعد إلغاء اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الإسكندرية بسبب نشوب حريق في الملعب.

وكان الحكم محمد سلامة حكم مباراة سموحة وبيراميدز قد قرر إلغاء المباراة بعد نشوب حريق في غرفة التحكم بأحد أبراج الإضاءة بملعب الاسكندرية مع بدية الشوط الثاني ليتعذر إصلاحة وعدم القدرة على استكمال المباراة بسبب ضعف الإضاءة.

استند نادي بيراميدز إلى لائحة لجنة المسابقات التي تنص على أنه في المباريات التي تقام على الأضواء الكاشفة وفي حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة 5 دقائق متصلة أو منفصلة وفي حال انخفاض الإضاءة بما لا يمكن لحكم المباراة استكمال المباراة يعتبر الفريق صاحب الأرض مهزوما بنتيجة 2-0 أيا كانت النتيجة ولا يعتبر انقطاع التيار الكهربائي ظرفا قهريا.