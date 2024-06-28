المشدد 15 سنة لتاجر قتل بائعا لخلافات علي محل بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تاجر بالسجن المشدد 15سنة، لاتهامه بقتل بائع بسبب خلافات علي محل في المطرية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ا.ع تاجر قتل المجني عليه بائع س.م بسبب الخلاف على إيجار محل، وذهب المتهم لمحل المجني عليه واعتدى بالضرب عليه حيث نشبت مشادة كلامية بينهما وخلافات علي ترك المحل تطورت إلى مشاجرة، واستل المتهم سلاحا أبيض سكين وطعن المجني عليه وأسقطه غارقا في دمائه.

وقال المتهم في اعترافاته المجني عليه طمع في المحل وكان مدة الإيجار عامين فقط وعقب انتهاء المدة طلبت منه ترك المحل لكنه رفض وتمسك به وهددني أنه لن يتركه وبيننا القضاء وذهبت إليه أكثر من مرة.

وطلبت من المقربين منه التدخل لترك المحل لكنه ظل يماطل ورفض وأن المبلغ المتفق عليه الإيجار لا يتماشي مع سعره وطلبت رفع قيمة الإيجار الشهري لكنه رفض وتحجج أنه يخسر كل شهر مبلغا ماليا من بضائعه ويدفع من جيبه، وأعطيت له مهلة زمنية لنقل بضاعته وتجارته خارج المحل لآخر.

لكنني فوجئت بالتجاهل وذهبت الي مسكنه وتشاجرت معه وأنني لم ألجأ للقضاء لأن المحل ملكي لكنه طردني فأخرجت سكينة، وطعنته في الحال طعنتين أودت بحياته.

من جانبهم؛ قال شهود العيان في الواقعة سمعنا أصواتا غريبة داخل محل وفوجئنا بطعن المجني عليه من قبل المتهم وخرج مسرعا ويده ملطخة بالدماء وهرب، وحاولنا إسعاف المجني عليه لكنه توفي في الحال قبل وصول سيارة الإسعاف.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه توفي نتيجة طعنتين في القلب والبطن أدت لتوقف الدورة الدموية وهبوط حاد ونزيف دموي تسبب بوفاته.

تعود تفاصيل الواقعة الى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا بوصول جثة بائع لأحد المستشفيات وبانتقال أجهزة الأمن لمحل البلاغ تبين العثور علي جثة بائع مقتولا بطعنة سكين.

بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم لخلافات بينهما، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالت النيابة العامة التحقيقات.