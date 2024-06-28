14 يوليو.. انطلاق مبادرة الـ UpSkill بجامعة عين شمس

تنطلق يوم الأحد الموافق ١٤ يوليو مبادرة ال UpSkill بقطاع الابتكار والتدريب بجامعة عين شمس، من خلال مركز التوظيف ومركز التدريب والتطوير ومركز الابتكار وريادة الأعمال، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، وإشراف نيڤين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب.

يهدف البرنامج إلي تأهيل ١٤٠٠ طالب من طلاب وخريجي جامعة عين شمس و ١٠٠ عضو هيئة معاونة (معيد و مدرس مساعد) ليصبحوا كوادر فعالة في سوق العمل وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لتحديد مسارهم المهني السليم في سوق العمل؛ كما يهدف البرنامج الي تأهيل عدد من الطلاب بتقنيات التفكير التصميمي ومهارات ريادة الأعمال وتنمية مهارات أعضاء الهيئة المعاونة بالجامعة وتأهليهم للمشاركة في تقديم الدعم والإرشاد لطلاب الجامعة بجميع فاعليات قطاع الابتكار والتدريب.