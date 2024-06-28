ads
الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

14 يوليو.. انطلاق مبادرة الـ UpSkill بجامعة عين شمس

عنوان الفاعليه
عنوان الفاعليه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنطلق يوم الأحد الموافق ١٤ يوليو  مبادرة ال UpSkill  بقطاع الابتكار والتدريب بجامعة عين شمس، من خلال مركز التوظيف ومركز التدريب والتطوير ومركز الابتكار وريادة الأعمال، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، وإشراف نيڤين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب.

يهدف البرنامج إلي تأهيل ١٤٠٠ طالب من طلاب وخريجي جامعة عين شمس و ١٠٠ عضو هيئة معاونة (معيد و مدرس مساعد) ليصبحوا كوادر فعالة في سوق العمل وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لتحديد مسارهم المهني السليم في سوق العمل؛ كما يهدف البرنامج الي تأهيل عدد من الطلاب بتقنيات التفكير التصميمي ومهارات ريادة الأعمال وتنمية مهارات أعضاء الهيئة المعاونة بالجامعة وتأهليهم للمشاركة في تقديم الدعم والإرشاد لطلاب الجامعة بجميع فاعليات قطاع الابتكار والتدريب.

التدريب والتطوير جامعة عين شمس ريادة الأعمال عين شمس مركز الابتكار وريادة الأعمال