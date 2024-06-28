كشف طبى لـ 193 مواطنا فى المناطق السياحية بالفيوم

قام فريق الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالفيوم بأشراف الدكتور سامح العشماوي وكيل الوزارة وفريق الرعاية الأساسية بالإدارات الصحية تحت اشراف الدكتورة نيفين شعبان مدير ادارة الرعاية الاساسية بالمرور الصباحى والمسائى على الوحدات والمراكز الطبية.

نسبة تغطية فريق الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالفيوم 88.5%

بلغت نسبة تغطية فريق الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالفيوم 88.5%، تم المرور على منافذ الألبان ومنافذ فحص ما قبل الزواج وذلك للأطمئنان على انتظام سير العمل وتواجد الاطقم الطبية وتقديم خدمة طبية متكاملة تلاقى استحسان المواطنين.

كما تم المرور على العيادات المتنقلة المجهزة للطوارئ بمناطق التجمعات والمناطق السياحية بقرية البانوراما التابعة لإدارة ابشواى الصحية ومنطقة الشلال التابعة لإدارة يوسف الصديق الصحية ،وقرية اللؤلؤة التابعة لإدارة سنورس الصحية بالفيوم

تم تقديم الخدمة لعدد 193 مواطنا كالتالى :

اسعافات أولية 72 حالة ، وخدمة الكشف المجانى كالآتى : صداع ٢٣ ـ مغص ٢٤ ـ نزلة معوبة ٣٥ ـ ألم بالقدم ٧ ـ ألم بالظهر ٧ ـ نزلة برد ١٣ ـ التهاب بالحلق ٢.

كما تم المتابعة يوميا للتأكد من استمرار العمل بالعيادات وتوافر المستلزمات والتزام الفريق الطبى وذلك ضمانا لتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه والتعامل السريع مع حالات الطوارئ بالفيوم .

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