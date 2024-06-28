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الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل "حريق" استاد الإسكندرية وموقف مباراة سموحة وبيراميدز

حريق في ملعب الإسكندرية
حريق في ملعب الإسكندرية
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كشف صلاح العقدة مراسل قنوات أون تايم سبورت تفاصيل الحريق الذي نشب في استاد الإسكندرية خلال مباراة سموحة وبيراميدز في الدوري الممااز.

وقال “العقدة” في تصريحات تليفزيونية إن ماس كهربائي تسبب في نشوب حريق كبير في غرفة تحكم الكابلات بملعب الإسكندرية المقام عليه مواجهة بيراميدز وسموحة.

وتابع: إن قوات الحماية المدنية والمطافي وصلت بسرعة وتمكنت من السيطرة على الحريق.
وأضاف مراسل قنوات أون تايم سبورت أن مراقب المباراة ينتظر قرار الأمن خاصة أن الحريق كان ضخما.

يشار إلى أن الحريق نشب بطريقة مفاجئة في غرفة التحكم بالكبلات في الملعب بعد بداية الشوط الثاني من المباراة والتي انتهى شوطها الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

قنوات أون تايم سبورت الحريق الذي نشب في استاد الإسكندرية ماس كهربائي سموحة وبيراميدز