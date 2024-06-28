حريق فى استاد الإسكندرية أثناء مباراة سموحة وبيراميدز

نشب منذ قليل حريق داخل إحدى غرف التحكم داخل استاد الاسكندرية أثناء مباراة سموحة وبيراميدز فى الدوري

وتدخلت سيارات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق بعد أن توقفت المباراة بسبب الحريق واطفاء ابراج الإنارة.

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق نتيجة الشوط الأول بين فريقى سموحة وبيراميدز من عمر اللقاء الذى يجمعهما حاليا على استاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى الممتاز

وتمكن حسام حسن مهاجم فريق سموحة من تسجيل هدف التقدم لفريقه بمرمى بيراميدز في الدقيقة 15 من علامة الجزاء، بينما إدرك فيستون ماييلي هدف التعادل للفريق السماوى فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

خاض فريق سموحة بقيادة أحمد سامى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: أحمد حكم ، بركات حجاج ، عمرو قلاوة.

خط الوسط: محمد كناريا ، حمدى علاء ، أحمد خالد ، دوكو دودو.

الهجوم: حسام حسن ، مصطفى البدرى ، جونيور أجاى.

بينما جاء تشكيل فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي ، محمود مرعي ، كريم حافظ ، محمد الشيبي.

خط الوسط: مصطفى فتحي ، مهند لاشين ، بلاتي توريه ، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي ، فخري لاكاي.

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في الصدارة برصيد 62 نقطة وبفارق 17 نقطة عن الأهلي أقرب منافسيه على حصد اللقب، ويرغب الفريق السماوي في تعطيل قطار انتصارات الفريق السماوي والخروج من لقاء الليلة بنتيجة إيجابية.