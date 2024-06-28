زيلينسكي: خطة إنهاء الحرب مع روسيا ستكون جاهزة هذا العام‎

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن خطة إنهاء الحرب مع روسيا ستكون جاهزة في وقت لاحق من العام الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده زيلينسكي مع نظيرته السلوفينية ناتاشا بيرك موزار في كييف اليوم الجمعة، ونقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية.

وأضاف زيلينسكي خلال المؤتمر: "بالطبع، أوكرانيا ستقرر. لكن إذا كان كل شيء يعتمد على أوكرانيا فقط، فلن تكون هناك حرب. لسوء الحظ، روسيا لا تريد إنهاء الحرب. المسار الدبلوماسي الذي اختارته أوكرانيا هو مبادرة لإنهاء الحرب لأننا ضحية في هذه الحرب".

وأشار إلى أن قمة السلام عقدت مؤخرا ويجري حاليا العمل على ثلاث خطط مفصلة للطاقة والأمن الغذائي والتبادلات.

وتابع: "أنا متأكد من أننا سوف نحل هذه القضايا. على الأقل سوف نقوم بإعداد خطة مفصلة. وسوف تكون جاهزة في المستقبل القريب. وسوف نعمل أيضا على جميع النقاط الأخرى في صيغة السلام وإعداد خطة شاملة سيتم تنفيذها على الطاولة أمام شركائنا، من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نعرض خطة لإنهاء الحرب تحظى بدعم غالبية دول العالم. هذا هو المسار الدبلوماسي الذي نعمل عليه، بالإضافة إلى ذلك، كما قلت، فإن إنتاج الطائرات بدون طيار والحرب الإلكترونية والمدفعية يتزايد في أوكرانيا، لأننا يجب أن نكون أقوياء في ساحة المعركة".

وأردف الرئيس الأوكراني يقول: "نحن لم نرغب في الحرب منذ البداية. والآن لا أحد يريد ذلك. نريد السلام فقط. لكن علينا أن نكون أقوياء ولهذا السبب نطور إنتاجنا من الأسلحة ليكون قويا لأن روسيا لا تفهم إلا القوة، ولا تحترم إلا الأقوياء، أي أن هذين شيئين متوازيان: أن تكون قويًا في ساحة المعركة وأن تضع خطة واضحة ومفصلة لإنهاء الحرب في المدى القريب".