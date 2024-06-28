إيران: تمديد فترة التصويت للانتخابات الرئاسية الـ 14 ساعتين إضافيتين

تشهد الانتخابات الرئاسية في إيران مشاركة كثيفة، حيث أعلنت السلطات عن تمديد التصويت حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وذلك في تمديد ثان للتصويت، بعد أن كان قد قُرر إغلاق مكاتب الاقتراع عند السادسة.

وبدأت عملية التصويت على الساعة 08.00 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان من المقرر انتهاؤها عند الساعة السادسة، لكن السلطات مددتها أربع ساعات.

وقال متحدث باسم لجنة الانتخابات التابعة للداخلية الإيرانية إنه تم تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية لساعتين، بمعنى أن مكاتب الاقتراع ستواصل استقبال الناخبين حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

ويحق لنحو 62 مليون ناخب الادلاء بأصواتهم، من أصل عدد السكان الكلي البالغ 88 مليون نسمة. وتجري عملية التصويت في أكثر من 59 ألف مركز في مختلف أنحاء البلاد.

وأفادت التقارير بأن مراكز الاقتراع في العاصمة طهران شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين.