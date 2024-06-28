جيفرسون إينكادا يسجل الهدف الأول لفريق فاركو في شباك الأهلي

أحرز اللاعب جيفرسون إينكادا هدف فاركو الأول في مرمى الأهلي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 للدوري الممتاز.

وجاء هدف جيفرسون إينكادا في الدقيقة 59 ليقلص الفارق في النتيجة وتصبح تقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وأحرز هدفي الأهلي حسين الشحات في الدقيقتين 39 و 57.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد هاني وأنتوني موديست ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم ومحمود كهربا.

فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – رامي صبري – ياسين سيد - أحمد عوض – عزمي غومة

خط الوسط: أحمد فؤاد – محمود عماد - أحمد محمد

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو جمال.

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 42 هدفا وتلقت شباكه 18 هدف.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 38 هدفا.