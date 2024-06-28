جوجل تُضيف اللغة الأمازيغية إلى خيارات الترجمة بحروف تيفناغ

أعلنت شركة جوجل اليوم عن إضافة اللغة الأمازيغية إلى قائمة اللغات المدعومة في محركها العالمي للبحث والترجمة. يمكن للمستخدمين الآن ترجمة النصوص بين الأمازيغية ومجموعة واسعة من اللغات الأخرى باستخدام حروف تيفناغ التقليدية المستخدمة في كتابة اللغة الأمازيغية.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود جوجل المستمرة لتعزيز التواصل العالمي والوصول إلى المحتوى الثقافي والتعليمي عبر منصاتها الرقمية. وقد رحبت مجموعة واسعة من النشطاء الأمازيغيين بهذه الخطوة، معتبرين أنها خطوة مهمة نحو تعزيز حظور اللغة الأمازيغية على الصعيد العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت جوجل أيضًا عن إضافة 110 لغة جديدة لخيارات الترجمة، مما يمثل أكبر توسع للشركة في هذا المجال حتى الآن. وأوضحت الشركة أن هدفها من خلال هذه الخاصية هو تقديم أدوات تساعد على إزالة الحواجز اللغوية وتمكين الأفراد من فهم العالم من حولهم بشكل أفضل وأسهل.

ما هي اللغة الأمازيغية

اللغة الأمازيغية هي مجموعة من اللغات الأفروآسيوية التي يتحدث بها الأمازيغ، الذين يعيشون بشكل رئيسي في شمال إفريقيا، في مناطق تمتد من المغرب والجزائر وليبيا وتونس إلى أجزاء من مالي والنيجر والنيجريا. تتميز اللغة الأمازيغية بأنها تتكون من عدة فروع رئيسية، مثل التمازيغت والتاريفيت والتفناك والكابيلية وغيرها، كل منها لها تقسيمات إقليمية ومحلية داخل البلدان التي تتحدث بها.

اللغة الأمازيغية لها تاريخ طويل يعود لآلاف السنين، وهي لغة ذات ثقافة غنية تعبر عن تراث وتاريخ شعوب الأمازيغ. تعتبر هذه اللغة جزءاً أساسياً من الهوية الثقافية للأمازيغ، وقد شهدت جهوداً كبيرة لتعزيز حضورها واعترافها على المستوى الدولي والرسمي في العديد من الدول التي يتواجد بها الأمازيغ.

اللغة الأمازيغية تستخدم أنظمة كتابة متعددة، منها حروف تيفناغ التقليدية وأحياناً الأبجدية اللاتينية، حسب السياق والمكان الجغرافي. تعد إضافتها إلى خيارات الترجمة في منصات رقمية مثل جوجل خطوة هامة نحو تعزيز الوصول إلى المحتوى الأمازيغي وتسهيل التواصل باللغة الأمازيغية على مستوى عالمي.