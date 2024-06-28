معربوني: الهدف من الحشود البحرية الامريكية هو تخويف لبنان

كشف عمر معربوني الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الأخبار التي أوردتها وسائل إعلام أمريكية، من أن بعض الأصول الأمريكية العسكرية نقلت إلى منطقة بجوار لبنان تحسبًا لاندلاع أي حرب بين إسرائيل ولبنان، هي إشارة تحمل الكثير من الغموض.

وأضاف "معربوني"، خلال مداخلة لفقرة "لبنان وإسرائيل" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف من الحشود البحرية هو تخويف لبنان ودفعه إلى تنفيذ شروط الأمريكيين والإسرائيليين، لكن المسألة ببساطة شديدة سواء يعني اللبنانيين بشكل عام أو المقاومة بشكل خاص أرسلت رسائلها بأن بيروت لا تريد أن تكون على خط الحرب الدائرة في المنطقة.

وتابع أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعرفان أن أي مواجهة مع لبنان ستكون مرهقة وخاسرة بالنسبة لهما، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي يسيطر على الكيان المُحتل، وقرب الانتخابات الأمريكية والمنافسة الشرسة بين بايدن وترامب.