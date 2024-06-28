حزب الله يستهدف ‌‌‌‌تجمعًا لجنود إسرائيليين في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف تجمع للجنود الإسرائيلييين في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية.

وذكر حزب الله في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن إصابة الجنود الإسرائيليين كانت إصابة مباشرة، مضيفا أن قواته استهدفت أيضا الأجهزة التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابها إصابة مباشرة.

ومن ناحية أخرى، ألقت مسيرة إسرائيلية قنابل حارقة في مشروع "عرب الثمار" الزراعي خلف تلة الحمامص في الوزاني بمرجعيون، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة كفركلا.

وأغار الطيران الإسرائيلي على مرتفعات جبل صافي في منطقة إقليم التفاح بصاروخي جو -أرض.

وشن الطيران الإسرائيلي غارة مستهدفا منزلًا في بلدة شيحين قضاء صور، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف نحو المكان المستهدف.

وتعرضت أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي لقصف مدفعي إسرائيلي.