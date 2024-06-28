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الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تامر فرج: الشعب الفلسطينى هو من أنصف قضيته والفن خذلها

تامر فرج
تامر فرج
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أكد الفنان تامر فرج أن الفن لم ينصف القضية الفلسطينية، ولم تقدم أزمات الشعب الفلسطينى بشكل يليق، على سبيل المثال الجانب الأوروبي يقدم الأعمال الفنية التى تساعد فى إيصال الرسائل وتوثيق الأحداث على مدار التاريخ الفنى، ستجد الحرب العالمية الأولى والثانية وغيرها الكثير من الأحداث المهمة، تجد أنها تقدم بأعمال كثيرة وبأكثر من طرح وعلى مدار أجيال فنية، ويتم التركيز على كل تفاصيل العمل لخروجه بشكل لائق.


وتابع فرج فى تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" أن الأعمال التى ناقشت القضية الفلسطينية قليلة جداً وكانت مشاركات فنية على استحياء دون تقديم القضية الفلسطينية بما تستحق، ولكن الشعب الفلسطينى هو من أنصف قضيته بدماء أبنائه، وتضحياتهم فى سبيل قضية وطن هم على إيمان كامل بها.

وإختتم حديثه أن الأحداث منذ ٧ أكتوبر وحتى الآن رغم مرارتها داخل قلوبنا، إلا أنها أحيت القضية الفلسطينية على مستوى العالم، وحققت نصرا كبيرا فى قلوب معظم شعوب الدول التى لم تكن على علم بها من الأساس، وكشفت حقيقة العدوان الإسرائيلي المجرم ومن يعاونه.

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