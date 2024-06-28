«القاهرة للدراسات»: الاستثمار بين مصر وأوروبا يعزز الشراكات والتعاون المستقبلي

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، على أهمية استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 ، والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

و أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والإستراتيجية ، في تصريحات خاصة ل “ البوابة نيوز” ان هناك العديد من الفرص والإمكانات الواعدة لتعزيز الشراكات الإنمائية والتعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي منها:

- إمكانية زيادة الطاقة النظيفة الموجهة إلى أوروبا خاصة وان دول الاتحاد الأوروبي نجحت في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار الثلث بين عامي 1990 و 2022، وتستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 55٪ بحلول عام 2030، مما يعزز مركز مصر كمنصة لتجارة وتداول الطاقة في ضوء الموقع الاستراتيجي ووفرة وجاهزية البنية التحتية من خطوط وشبكات حديثة.

و أضاف السيد ، كما أنه زيادة فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل توافر فرص واعدة لتنشيط الصادرات الزراعية من الخضروات والفواكه لدول غرب أوروبا، مع تنامي طلب هذه الدول على المنتجات الزراعية المصرية، وفي ظل ارتفاع الأسعار العالمية للخضر والفاكهة.

كذلك ، تنشيط صادرات التعهيد التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مرتفعة نتيجة لوفرة الكوادر المؤهلة ومجموعة المهارات المطلوبة لتقديم الخدمات المحاسبية و المالية وغيرها والانخفاض النسبي لتكاليف التشغيل ومعدلات الأجور.