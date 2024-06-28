وزير الشئون الخارجية الهندي يترأس وفد بلاده في قمة شنغهاي للتعاون بكازاخستان

يترأس وزير الخارجية الهندي "إس. جايشانكار" وفد بلاده، خلال قمة منظمة شنغهاى للتعاون، المقرر عقدها في كازاخستان، الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية رانذير جايسوال- خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي انعقد الجمعة- "إن قمة شنغهاى للتعاون ستعقد خلال يومي الثالث والرابع من شهر يوليو المقبل في مدينة آستانا عاصمة كازاخستان، وإن وزير الشئون الخارجية سيترأس وفد بلاده أثناء هذه القمة".

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أعرب- في تدوينة نشرها على منصة (إكس)، في وقت سابق- عن دعمه الكامل للجهود الرامية إلى إنجاح القمة القادمة المقرر عقدها في مدينة آستانا، وقال إنه أجرى مباحثات هاتفية طيبة مع رئيس كازاخستان يوم 25 يونيو الحالي، حيث أكدا التزامهما بالعمل معا من أجل دفع الشراكات الاستراتيجية بين البلدين إلى الأمام.

جدير بالذكر أن الهند قد استضافت قمة منظمة شنغهاى للتعاون "افتراضيا" خلال شهر يوليو عام 2023، وأن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، قد اقترح إنشاء صندوق استثمار مشترك.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة شنغهاى للتعاون هي منظمة سياسية واقتصادية وأمنية تأسست خلال عام 2001، وتضم في عضويتها الصين وروسيا والهند وباكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وإيران، بينما تحصل بيلاروسيا على وضع المراقب فيها، وتركز المنظمة على بحث قضايا الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.