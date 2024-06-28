رئيس الصين يؤكد استعداد بلاده لدفع الشراكة الاستراتيجية مع بيرو

أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم الجمعة، استعداد بلاده للعمل مع بيرو لدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة نحو آفاق جديدة، معربا عن دعمه النشط لنجاح اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-الباسيفيك (أبيك) الذي ستستضيفه بيرو هذا العام.

جاءت تصريحات الرئيس الصيني خلال محادثات عقدها في بكين مع رئيسة بيرو دينا إرسيليا بولوارتي زيجارا، التي تقوم بزيارة دولة إلى الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال الرئيس الصيني إن بيرو واحدة من أوائل دول أمريكا اللاتينية التي أقامت علاقات دبلوماسية وشراكة استراتيجية شاملة مع جمهورية الصين الشعبية، فضلا عن كونها أول دولة في أمريكا اللاتينية توقع حزمة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الصين.

وأشاد شي بالنتائج المثمرة للتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الشركات الصينية لعبت دورا مهما في التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة السكان في بيرو من خلال مشروعات تعاون كبرى.

وأوضح أن الصين تولي اهتماما كبيرا لتنمية علاقاتها مع بيرو، وأنها مستعدة للعمل مع بيرو لترسيخ الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون العملي وتعزيز التعلم المتبادل بين الحضارتين وتعزيز التنسيق متعدد الأطراف، وبالتالي دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق جديدة.