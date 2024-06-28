الأهلي يتقدم علي فاركو بهدف في الشوط الأول بالدوري الممتاز

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي نظيرة فاركو بهدف دون مقابل في الشوط الأول وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.

جاء هدف التقدم للنادي الأهلي عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 39 من تمريرة لوسام أبو علي أسكنها علي يسار محمد شيكا حارس فاركو

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد هاني وأنتوني موديست ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم ومحمود كهربا.

فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – رامي صبري – ياسين سيد - أحمد عوض – عزمي غومة

خط الوسط: أحمد فؤاد – محمود عماد - أحمد محمد

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو جمال

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 42 هدفا وتلقت شباكه 18 هدف.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 38 هدفا.