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الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: القوات الروسية لم تنسحب من "نوفا كخوفكا" جنوب أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال غيث مناف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من أوكرانيا، إن القوات الروسية لم تنسحب حتى هذه اللحظة من منطقة "نوفا كخوفكا" جنوبي الأراضي الأوكرانية، وأن العمليات العسكرية ما زالت على وتيرتها وأن القوات الأوكرانية ما زالت تقوم بعمليات للتصدي لروسيا.

وأضاف "مناف"، خلال رسالة على الهواء، إن وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت عن استهداف لأحد مواقع الدفاع والفضاء الروسي داخل الأراضي الروسية، بالإضافة إلى ذلك نشرت وزارة الدفاع على حسابها الرسمي مجموعة من المقاتلات الأوكرانية التي قامت بتنفيذ ضربات جوية داخل العمق الروسي.

وأوضح، بأن قيادة القوات الشرقية الأوكرانية، أعلنت عن أنها تصدت لمجموعة من القوات الروسية التي حاولت الدخول لمنطقة "تي شاس نيار" ذات الأهمية القصوى للجانب الروسي.

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