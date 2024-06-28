حسين الشحات يسجل هدف التقدم للأهلي في مرمى فاركو

سجل حسين الشحات لاعب الأهلي هدف التقدم للفريق الأحمر في مرمى فاركو باللقاء الذي يجمعهما حاليا في الدوري الممتاز.

جاء هدف حسين الشحات في الدقيقة من عمر الشوط الأول.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة فريق فاركو مساء اليوم الجمعة في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 42 هدفا وتلقت شباكه 18 هدف.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 38 هدفا.