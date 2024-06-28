تاج الشمس فوق رؤوس الغلابة.. فضل السعي على الرزق في لهيب الحر

ارتفاع درجات الحرارة بدرجات كبيرة هذه الايام يصيب احيانا الكثيرين بالتعب الشديد الا ان البعض من الناس قد يتحملون تلك الحرارة العالية التي يكتوون بها من اجل البحث عن لقمة العيش الحلال وفي سبيل العودة إلى بيوتهم لتوفير قوت يومهم بعد عناء شديد في العمل زاد عليه عناء درجات الحرارة القاسية

هناك في هذا التقرير نعرض صورا لعددا من الاشخاص التي تعاني قسوة درجات الحرارة

يا ربي اكرم بلطفك اسير وحدي الى عملي لا اشعر بحرارة الجو التي اشعر أن قرص الشمس بات يقترب منى لكني لا ابالي الطريق طويل لكن تجعله هينا في سبيل بحثي عن المال الحلال فهل حرارة الشمس تلك تكون شفيعا لي عندك يا ربي وأنا اسعى إلى رزقي الذي كتبته فلا يشغل تفكيري سزى ان اكون في رضاك فقط

الحمد لله قد اقتربت المسافة الى البيت يا لها من حرارة قاسية لهيبها كانه قطعة من نار جهنم لكن لطف الله اكبر وحرارة الجو لا تمنعني مطلقا عن أن ألبي طلبات بيتي واذهب لشرائها لو قطعت المسافات الطويلة لكنه واجبي الذي اقسمت على الا اتخاذل عن عمله فهون يا رب درجات الحراة ولهيبها التي اصبحت نار تتهوهج في كل مكان.

خذ يا صديقي ذلك الماء البارد هون على فدرجات الحرارة قاسية والشمس ملتهبة فوق رؤوسنا لكن رحمة الله واسعة هنا نحن في مكان عملنا يجازينا ربنا على اعمالنا اضعافا كثيرة واضحك ولا تبكي من الحرارة فانت سيد الناس لانك تتحمل ما لا يمكن الكثيرون أن يتحملوه

يا رب لهيب الحر غطى على عيني فلا اكاد اري شيئا امامي احمل رزقي واسير به في طرقاتي شمس حارقة باتت تغطيني كاملا فإلى اين اذهب ؟هذا ما لا اعرفه بين يدي فقط دراجة اتعبني ركوبها فعزمت على أن تشاركني حرارة الجو وتسير معي بجواري فكلانا نصطحب بعضنا بعضا في الطريق لكن إلى اين ؟ هذا ما ستنبئنا به خطواتنا نحو رزقنا فيا ربي هون علينا حرارة الجو