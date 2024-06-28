سبتمر المقبل.."هيئة المعارض"تستعد لإطلاق معرض " صنع فى مصر" بطرابلس

تستعد الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، لإطلاق معرض متخصص لأول مرة للمنتجات المحلية فى مدينة طرابلس بدولة ليبيا الشقيقة بعنوان "صنع فى مصر"، فى الفترة من 21 -24 سبتمبر 2024.

قال اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة هيئة المعارض والمؤتمرات، إن المعرض سوف يضم شركات مصرية فى أكثر من 13 قطاع صناعي ولوجستي بهدف نمو الصادرات المصرية واقتحام المنتج المحلي السوق الليبي.

وأوضح الماوردي، أن تلك القطاعات المشاركه فى معرض طرابلس تضم شركات مصرية في مجال الصناعات ( الهندسية، و المعدنية، و الكيماوية، ومواد البناء والتشيد، والصناعات الغذائية، والتعبئة والتغليف، والأثاث، والأجهزة الكهربائية، و الأدوات المنزلية، والملابس الجاهزة والمفروشات، و الجلود، و والمستلزمات الطبية و قطاع الخدمات ) .

وأكد انه تم إتاحة الفرصة أمام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب علي الإنتاج وتوفير الدعم اللوجستي للترويج لمنتجاتهم عبر التصدير للخارج.

وأضاف رئيس هيئة المعارض، أن المعرض سيتم إطلاقة بالتنسيق مع مجلس الاعمال المصري - الليبي بهدف زيادة فرص التعاون الاستثماري والتجاري للشركات المصرية فى ليبيا خلال الفترة المقبلة.

ووجه الدعوة لكافة الشركات المصرية للترويج لمنتجاتهم المحلية من خلال معرض طرابلس المقبل، إذ تهدف الهيئة لحشد الشركات والمستثمرين والمصانع من مختلف القطاعات الاقتصادية للتواجد فى ليبيا وفتح اسواق تصديرية جديدة.

وأضاف الماوردي، أن الباب مفتوح أمام جميع الشركات المصرية للمشاركة في المعرض الليبي، وتوفير وحدات عرض لكل شركه بمساحة تتراوح من ١٢ الي ٥٠ متر لعرض منتجاتهم.

وتابع انه تم التنسيق مع "مجلس اصحاب الاعمال الليبي -المصري"، للتسويق والترويج للمعرض المصري، لاسيما الي انه سيتم توفير جميع خدمات الشحن والانتقال.

ولفت الي ان هيئة المعارض تعمل علي إزالة اي معوقات أمام الشركات المصرية في التواجد بالسوق الليبي لتحفيز الاستثمار والتجارة بين البلدين.

وأشار الماوردى، إلي أن المستندات المطلوبة تتضمن (سجل تجارى - بطاقه ضريبية - صورة من آخر إقرار ضريبي وسجل المصدرين بجانب تعهد بعدم عرض أى منتجات غير مصرية وأى معروضات لا تقوم الشركة بتصنيعها.

يذكر أن مصر شاركت عبر هيئة المعارض والمؤتمرات في معرض طرابلس الدولي، الذي عقد فى مايو الماضي، بجناح 500 متر ضم 26 شركة مصرية.

وقال الماوردي، أن عدد من الشركات المصرية حققت خلال مشاركتها فى معرض طرابلس الدولي عدد من العقود والصفقات، لاسيما أن أكثر من 4 شركات بدأت فى فتح أفرع دائمة لها في ليبيا