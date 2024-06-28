بعد تطور الأحداث.. هذه الدول ناشدت رعاياها مغادرة لبنان

بعد أن هدد قادة الاحتلال الإسرائيلي بشن حرب علي حزب الله اللبناني، قامت عدد من الدول بمناشدة رعاياها مغادرة لبنان، بما في ذلك الأردن وألمانيا وكندا والكويت ومقدونيا الشمالية وسويسرا وأيرلندا.

دعت وزارة الخارجية الأردنية رعاياها بالامتناع عن السفر إلى لبنان في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وفي 26 يونيو، نصحت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها بمغادرة لبنان علي وجه السرعة.

وناشدت الحكومة الكندية، في 25 يونيو، رعاياها بمغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن، "بينما لا يزالون قادرين علي ذلك."

كما حثت الكويت، في 21 يونيو، مواطنيها على مغادرة لبنان "في أسرع وقت ممكن"، ونصحت الكويتيين بعدم السفر إلى البلاد "في هذا الوقت، بالنظر إلى الوضع الأمني في المنطقة."

وفي 24 يونيو، دعت وزارة خارجية مقدونيا الشمالية مواطنيها في لبنان إلي مغادرة البلاد "في أقرب فرصة" بسبب "تدهور الوضع الأمني."

وأصدرت سويسرا بيانا، في 25 يونيو، تنصح فيه رعاياها بعدم السفر إلى لبنان، وحذرت من أنه في حالة حدوث مزيد من التدهور في الوضع الأمني في البلاد، فأنه لا يمكن ضمان سلامتهم أو إجلائهم.

وفي 27 يونيو، أصدر رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، نداء جديدا للمواطنين الأيرلنديين في لبنان لمغادرة البلاد، بينما لا يزال ذلك ممكنا.