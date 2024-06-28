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الجمعة 28 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المتحدث باسم إدارة عمليات خيرسون يتناول القدرات القتالية لدى أوكرانيا

جانب من المداخلة
جانب من المداخلة
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قال المتحدث باسم إدارة عمليات إقليم خيرسون، أولكسندر تولوكونيكوف، إن القوات الروسية تواصل قصف المنطقة الغربية من نوفا كاخوفكا.

وأضاف المتحدث باسم إدارة عمليات إقليم خيرسون، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة"القاهرة الإخبارية"، أن قواتنا منتشرة في المنطقة تحافظ على مواقعها ونتمسك بالخطوط الأول والثاني والثالث، مؤكدًا أن لدينا أسلحة وقوات كافية لصد أي هجمات متوقعة.

وأوضح أن كييف ركزت على مختلف اتجاهات الجبهة، والأسلحة زادت من القدرات القتالية لدى أوكرانيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تواصل إمدادنا بالأسلحة بشكل نوعي.

إقليم خيرسون القدرات القتالية القوات الروسية أوكرانيا نوفا كاخوفكا