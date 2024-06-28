تحرير 42 مخالفة تموينية بمدينة مطاي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بمحافظة المنيا، برئاسة محمد عبد الغني حسن، بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد، مدير تموين مطاي، ومباحث التموين ومفتشي التموين والطب البيطري ومفتشي الاغذية، حملات تموينية، اليوم الجمعة، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

رئيس مدينة مطاي: الحملة استهدفت ضبط مخالفات المخابز والسلع

وقال رئيس مركز مطاي، إن حملة اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز والسلع بالمدينة والقرى، حيث شكلت ادارة تموين مطاي لجنة للمرور على المخابز بمطاي وأسفرت الحملة عن تحرير ٤١ محضر تمويني (٣محضر نقص وزن٣محضر نظافة٣محضر بون صرف٢محضر تبديد دقيق١محضر تجميع دقيق٣محاضر عدم إعلان٢محضر شهادة صحية والأسعار٢محضر إدارة محطات مواد بترولية بدون ترخيص١محضر عدم إعلان عن الأسعار اللحوم١١محضر شهادة صحية١محضر ذبح خارج السلخانة٩محضر عدم وجود اشتراطات صحية)بأجمالي ٤١ محضر

وذكر أن الوحده المحليه لمجلس مدينه مطاي مستمرة في ملاحقه المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحه المواطنين بمركز مطاي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينيةوتحقيق شكاوي المواطنين.

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