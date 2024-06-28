الجابر: الترابط بين الذكاء الاصطناعي والطاقة ضروري

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، على اهمية الترابط العميق بين الذكاء الاصطناعي والطاقة، واستغلال مزايا الذكاء الاصطناعي، وضرورة إيجاد الأرضية المشتركة والرؤية التي تحتوي الجميع و يغلفها التعاون الجماعي، والإجراءات المتوازنة، لتحقيق تنمية مستدامة للجميع جنوبا وشمالا، حسبما افادت قناة سكاي نيوز.

ودعا الجابر العالم لعدم التمترس خلف مخاوفه، والتقدم بدلا من ذلك نحو تعزيز الإبداع والابتكار لإنتاج الحلول الجديدة القادرة على تغيير أوضاع العالم.

واوضح ان معيار نجاح أي اتفاق هو تنفيذ بنوده" معبرا عن تصميمه على تنفيذ "اتفاق الإمارات" التاريخي سريعا لإنقاذ الكوكب.

وأشار إلى أن "اتفاق الإمارات" تضمن إنجازات غير مسبوقة من حيث التزامات الدول تجاه مناخ الأرض، و تمحور بشكل واقعي وعملي حول جوهر المسألة المناخية وهو الطاقة، سواء التقليدية أو المتجددة، فانتزع تعهدات صارمة كان الجميع يعتقد أنها مستحيلة قبل COP28، ولم يلبث رئيس COP28 أن أطلق جهودا جديدة لوضع تلك التعهدات على مسار التنفيذ مسلطا الضوء على طرف الخيط الرئيسي.