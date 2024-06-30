رغم تدخل «الخطيب».. «كولر» يرفض مشاركة ثنائي الأهلى فى الأولمبياد

تدخل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لحل أزمة الثنائي إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم مع المنتخب الأولمبي، بعد رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مشاركة الثنائي مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس، الأمر الذي أثار أزمة كبيرة في الساعات الماضية في ظل تمسك البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بضم ثنائي الأهلي ضمن الثلاثة لاعبين فوق السن للمشاركة في الأولمبياد.

وتلقى «الخطيب»، المتواجد في رحلة علاج في فرنسا حاليًا، اتصالات من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، طلبوا من رئيس الأهلي الموافقة على مشاركة الثنائي في أولمبياد باريس لتمثيل مصر في أكبر حدث رياضي، وحاجة المنتخب الأولمبي لخدمات إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم، بعد تعذر انضمام محمود حسن «تريزيجيه» ومحمد صلاح.

كولر يرفض طلب الخطيب

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ«البوابة»، أن «الخطيب» تحدث مع «كولر» حول انضمام الثنائي للمنتخب الأولمبي الذي يمثل مصر في الأولمبياد، ولكن «كولر» رفض الأمر، وأبلغ رئيس النادي أن غياب محمد عبدالمنعم وإمام عاشور عن مباريات الفريق خلال فترة الأولمبياد قد يوثر على النتائج ويهدد فرص الأهلي في التتويج باللقب، خاصةً أن الثنائي من العناصر الأساسية وغيابهما سيؤثر بالسلب على الفريق في أهم مرحلة من عمر الدوري.