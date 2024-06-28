نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو

هنأ النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى حلول ثورة ٣٠ يونيو العظيمة.

ونشر نقيب الإعلاميين رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى الشعب المصري، والقوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية الوطنية الباسلة بالعيد ال11 لثورة 30 يونيو التي ضرب فيها الشعب المصري أروع الأمثلة في الثورات السلمية والحفاظ على أركان الدولة المصرية.

قال نقيب الإعلاميين إن ثورة 30 يونيو جاءت لتؤكد يوما بعد يوم أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة

عمادها جيش وطنى يحمي سمائها وبحرها وارضها.

وأكد نقيب الإعلاميين أن هذه الذكرى تأتي لتحمل معها آمال جديدة لكافة المصريين وطموحات وآفاق واسعة للدولة المصرية بكل مؤسساتها

وتأكيد على أن مصر الجديدة القوية أصبحت راسخة في وجدان الشعب المصري مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح وتعزيز التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارها أساسا لبقاء واستمرار الدول.

وأوضح نقيب الإعلاميين أن ثورة 30 يونيو جاءت بمكانة طوق النجاة لمصر وأهلها وأسهمت في تغيير مجرى التاريخ المصري الحديث وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني الخالص.

ووجه نقيب الإعلاميين التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء لوطنهم داعيا جموع الشعب المصري بالوقوف خلف قيادتنا الحكيمة لاستكمال بناء دعائم الجمهورية الجديدة.