استعدادات مصرية لمؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

تنطلق خلال الساعات القلائل المقبلة، فعاليات المؤتمر العالمي الذي تستضيفه مصر بشراكة مفوضية الاتحاد الأوروبي وذلك على مدار يومين تبدأ صباح غد الأحد تحت عنوان " مؤتمر الاستثمار مصر و الاتحاد الأوروبي" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فعاليات المؤتمر التي تنطلق من مقر مركز مصر للمؤتمرات بالتجمع الخامس، يركز بصورة كبيرة على جذب استثمارات بقيمة تبلغ 5 مليارات يورو تتضمن بصورة أشمل على المشروعات الأكثر استدامة خصوصا في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن الذكية وتطوير البنية التحتية المستدامة.

تركز أيضا جلسات المؤتمر التي تشارك فيها الحكومة مع مؤسسات التمويل الأوروبية وممثلي دول وحكومات الاتحاد الأوروبي على التمويل باعتباره تحد كبير في عمليات استمرار عمل المشروعات و توفير المزيد من فرص العمل

كشفت مصادر مطلعة لـ البوابة نيوز ان المؤتمر يركز على حلول أزمات الطاقة التي تواجه أوروبا في الوقت الحالي خصوصا مع استمرار دائرة الصراع الروسي الأوكراني وتأثر الدول الأوروبية من تلك التداعيات رغم العقوبات الدولية علي روسيا.

يعتمد المؤتمر على وضع مصر كمركز رائد في عمليات جذب الاستثمارات في مجالات الصناعات الغذائية و مشروعات النقل والمواصلات واللوجيستيات الخضراء و المستدامة وسائل التمويل الأكثر كفاءة ودور الخدمات الرقمية في تعزيز الاقتصاديات الأوروبية والإقليمية .

تخصص فعاليات المؤتمر جلسات خاصة بتصنيع السيارات والصناعات المتربطة بها و توسعات استخدام الطاقة المستدامة في علميات تصنيع السيارات للحد من الانبعاثات الكربونية و تقليص استخدام الطاقة التقليدية ترشيدا للانفاق والاعتماد على مصادر متجددة وامكانيات استخدام الهيدروجين الأخضر والاعتماد عليه في التصنيع.