لطيفة تطرح "ضعف الإحساس" وتحصد بألبومها 7 ملايين مشاهدة في 4 أيام

طرحت النجمة لطيفة رابع كليبات ألبومها "مفيش ممنوع"، وتحمل الأغنية اسم "ضعف الإحساس" وهي من كلمات مؤمن سالم، وألحان أحمد بحر وتوزيع تميم، ومن إخراج وليد ناصيف الذي أخرجها بالذكاء الاصطناعي Ai.

تقول كلمات الأغنية:

ضعف الإحساس يا قلبي شئ ملهوش عتاب

زي اللي قلبه قال مش هجيب وغاب

عد الأحضان وشوف باقيلي كام حبيب

خلي اللي يروح يروح خلاص مفيش نصيب

بكره اللي يقول هموت وأعيش معاك

قوله ١٠٠ كداب

لاقت الأغنية رواج كبير فور طرحها عبر القناة الرسمية للنجمة لطيفة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، لتستكمل لطيفة مسيرة الطرح التي اختارتها بشكل يومي للكيبات الجديدة ، بعدما طرحت الألبوم كاملا على منصات الموسيقى.

الجدير بالذكر إن ألبوم لطيفة حتى الأن تجاوز نسبة مشاهدة كليباته على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب ما يزيد عن 7 ملايين مشاهدة للأغاني التي طرحتها حتى الآن، ومنها كليبات "يا ليالي" و "مفيش ممنوع" و "بتقول جرحتك"، وأخيرا أغنية "ضعف الإحساس"، وتواصل لطيفة حصد الأرقام القياسية في وقت قصير بألبومها الجديد، إذ تطرح كل يوم كليب جديد.