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الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص إثر انقلاب موتوسكيل بمحافظة المنيا

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لقى شخص مصرعه اثر انقلاب موتوسكيل بالطريق الزراعى بمحافظة المنيا نتيجة كسور فى الطريق 

تلقت الاجهزة الامنية بمحافظة المنيا اخطارا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب موتوسكيل بالطريق الزراعى بمحافظة المنيا، وتحديدا بالقرب من كوبرى شلبى ونتج عن الحادث مصرع شخص نتيجة انقلاب الموتوسيكل بسبب كسور فى الطريق .

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع شخص من قرية الزاوية  بسبب نزيف داخلى ادى الى الوفاة

 


تم نقل الجثة إلى مستشفي المنيا العام  وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وتمت إزالة اثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الزراعى 

 

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