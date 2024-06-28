المفوضية الأوروبية توافق على خطة ألمانيا المعدلة لـ "التعافي والمرونة" بقيمة 30.3 مليار يورو‎

وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة على خطة معدلة قدمتها ألمانيا ؛ للتعافي والصمود بقيمة 30.3 مليار يورو سيتم منحها في شكل منح لتغطي 17 إصلاحًا و28 استثمارًا.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي - أن خطة ألمانيا المعدلة تتضمن فصلا عن تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة يتكون من إصلاحين جديدين واستثمارين جديدين واستثمار موسع لتحقيق أهداف خطة "ري باور إي يو" أو REPowerEU لجعل أوروبا مستقلة عن الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 2030.

وتركز التدابير الجديدة على زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا من خلال تسريع إجراءات التخطيط وإزالة الكربون من النقل البري للشحن ودعم التجديدات الموفرة للطاقة في المباني السكنية. كما تتضمن خطة التعافي والقدرة على الصمود المنقحة تعديلات على ثمانية تدابير قائمة على أساس الظروف الموضوعية لتعكس التطورات التي تعيق تحقيق بعض الاستثمارات كما كان مخططا لها في الأصل، مثل نقص العمالة الماهرة، لا سيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتعطل سلسلة التوريد لتكنولوجيا المعلومات وزيادة المخاوف الأمنية بسبب الأزمة في أوكرانيا.. حسب البيان.

وأضاف البيان أن الخطة المعدلة تركز بقوة على التحول الأخضر، حيث تخصص 49.5% من الأموال المتاحة للتدابير التي تدعم الأهداف المناخية ارتفاعا من 47% في الخطة الأصلية وتهدف الإصلاحات الجديدة إلى تسريع نشر محطات طاقة الرياح البرية والبحرية.