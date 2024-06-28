نوادي "المهندسين" بدمياط تستضيف طلاب الثانوية العامة

نقابة المهندسين في دمياط، أعلنت عن استضافة طلاب الثانوية العامة في نوادي النقابة خلال فترة تخفيف أحمال الكهرباء. هذه الخطوة تأتي تحت مظلة دعم الطلاب ومساعدتهم خلال فترة الامتحانات.

وفقًا لبيان صادر عن النقابة، سيتم فتح القاعات الرئيسية في نادي المهندسين بدمياط ودمياط الجديدة وتجهيزها لاستضافة أبناء الأسر المهندسية وغير المهندسين، بما في ذلك طلاب كليات الهندسة. يمكن للطلاب الاستفادة من هذه الفرصة يوميًا من الساعة 12 مساءً حتى الساعة 12 صباحًا، خصوصًا في أوقات تخفيف أحمال الكهرباء في بعض مناطق محافظة دمياط.

تتعكف النقابة على توفير بيئة هادئة وملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم بكفاءة، مع التأكيد على دعم ومساندة أبنائهم وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية خلال هذه الفترة المهمة.