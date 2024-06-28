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الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. ختام الدورة 46 لمهرجان فرق الأقاليم المسرحية

بوستر المهرجان
بوستر المهرجان
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تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة 46 للمهرجان الختامي للفرق الأقاليم المسرحية، وذلك على مسرح السامر بالعجوزة في الثامنة مساء غد السبت.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.
 

يتضمن حفل الختام فقرات فنية، وفقرة تكريم لمسرحيين ونقاد وللمشاركين في إعداد وتنفيذ المهرجان، ثم إعلان نتائج مهرجان التجارب، ونتائج المهرجان الختامي لفرق الأقاليم الذي شارك به هذا العام 26 عرضا مسرحيا مثلت جميع الأقاليم الثقافية وقدمت مجانا للجمهور بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج.
يقام الحفل بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وسمر الوزير مدير عام المسرح، وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، فادي فوكيه، المخرج السعيد منسي مدير المهرجان. 

الدورة 46 لمهرجان فرق الأقاليم المسرحية فرق الأقاليم فرق الأقاليم المسرحية سرحية وزير الثقافة