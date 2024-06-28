«أوقاف الفيوم» في زيارة لوادي الريان

توجهت قافلة من الأئمة والواعظات بمديرية أوقاف الفيوم لزيارة لوادي الريان أحد المعالم التاريخية والسياحية بالفيوم ،اليوم الجمعة، بقيادة الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وذلك في إطار الدور المجتمعي والتنويري الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية.



وخلال الزيارة أشار المرشد السياحي ،أن محمية وادى الريان تتميز ببيئتها الصحراوية المتكاملة، من كثبان رملية، وعيون طبيعية، ومسطحات مائية واسعة وحياة نباتية مختلفة وحيوانات برية متنوعة، وتضم بحيرات وادى الريان الشلالات ووادى الحيتان ومنطقة الغرود الرملية،ويقع وادى الريان فى الصحراء الغربية جنوب غرب الفيوم بحوالى ٧٧ كيلو مترا من مدينة الفيوم و١٥٠ كيلومترا عن القاهرة، ويوجد به مناطق طبيعية متعددة مثل منطقة العيون والشلال ومناطق مراقبة الطيور.



وأضاف المرشد السياحى:أن محمية وادى الريان أكثر منطقة يتم زيارتها طوال فصول العام، ومقصد سياحى مهم يتهافت عليه الزائرون فى الفيوم، حيث تم إعلانها كمحمية طبيعية ١٩٨٩م ومساحتها نحو ١٧٥٩ كيلو مترًا مربعًا، وتضم المحمية مجموعة كبيرة من البحيرات الصناعية، فيوجد بها بحيرة عليا وأخرى سفلية وما بينهما منطقة الشلالات.

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