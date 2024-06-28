مستوردي السيارات تكشف تفاصيل جديدة بشأن الإفراج عن المركبات العالقة بالموانئ

كشف أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، تفاصيل جديدة بشأن إعادة عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI".

وقال هلالي لـ"البوابة نيوز"، إن موظفي الجمارك أخطروا المستخلصين بحل أزمة تعطيل نظام التسجيل المسبق للشحنات، والعودة إلى طبيعتها بداية من غد السبت، وبالتالي سيتم الإفراج عن السيارات العالقة في الموانئ.

ووفقا لتصريحات سابقة لـ رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، فأن عدد السيارات المحتجزة يصل إلى 13 ألف سيارة من مختلف الفئات "شخصي وسيارات المصريين بالخارج وأخرى تابعة للوكلاء وذوي الهمم والمستوردين.

وأكد هلالي، أنه تواصل مع وزير المالية الذي نفى صدور أي قرار رسمي بوقف استيراد السيارات، ولكن توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بسبب وجود عطل فني يتم العمل على إصلاحه.

وتسمح مصلحة الجمارك، بقبول موافقات استيرادية على نظام الأمتعة الشخصية، على أن يتم فرض غرامة على المخالفين، وفقا لتصريحات هلالي.

وقبل ساعات، نفى المرصد الإعلامي لمصلحة "الجمارك المصرية"، شائعات توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI".

وشدد المرصد الإعلامي الجمركي، في بيان اليوم الجمعة، على أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" مستقرة تمامًا وتعمل بشكل منتظم ولم يتوقف "السيستم"، كما ادعى البعض.

وحسب البيان، أفرجت الجمارك ، عن 39 ألف سيارة مستوردة بقيمة تصل إلى 364 مليون دولار، وذلك منذ الأول من مايو الماضى وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام.

وأشار إلى أن رجال الجمارك نجحوا بالتعاون مع الجهات المختصة في ضبط بعض وقائع التحايل بالعملية الاستيرادية، بعدما لوحظ أن البعض يُسجل في بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات "ACID" أنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد بينما في الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.