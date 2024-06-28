لانقطاع الكهرباء.. «المهندسين» بالشرقية تستضيف طلاب الثانوية العامة

أعلنت نقابة المهندسين في محافظة الشرقية، فتح قاعاتها لاستضافة طلاب الثانوية العامة، سواء كانوا من أبناء المهندسين أو غيرهم، خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات. الهدف من ذلك هو توفير بيئة ملائمة للدراسة وتخفيف الأعباء عن الطلاب خلال هذه الفترة الحساسة.

تم تحديد مواعيد استخدام القاعات النقابية كالتالي:

الفترة: يوميًا خلال فترة الامتحانات حتى يوم 20 يوليو.

الوقت: من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 12 صباحًا.

القاعات المتاحة للاستخدام تشمل:

مقر نقابة المهندسين في مدينة الزقازيق.

نادي المهندسين في العاشر من رمضان.

مقر النقابة في مدينة الحسينية.

هذه المبادرة تأتي بعد إعلان رئيس الوزراء عن استمرار تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء حتى الأسبوع الثالث من يوليو، وتهدف إلى دعم الطلاب خلال فترة الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة للتعلم.