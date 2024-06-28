ننشر جدول اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

دعت نقابة الصحفيين مجلس إدارة صندوق تكافل الصحفيين للزملاء الأعضاء بالصندوق وأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع الأول الذي يعقد في مبنى النقابة، في الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد الموافق 28 يوليو المقبل.

وقالت النقابة فى بيان لها اليوم : في حال عدم تحقيق النصاب القانوني في الاجتماع الأول، سيتم عقد الانعقاد الثاني في نفس اليوم الساعة الثانية ظهرًا، بحضور 10% من الأعضاء الذين لهم حق التصويت أو 50 عضوًا، أيهما أقل.

يذكر أنه لن يُسمح للأعضاء الذين لم يمض على عضويتهم 6 أشهر بالتصويت في الانتخابات، وفقًا للائحة الصندوق المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

تفاصيل المواعيد الأخرى للإجراءات الانتخابية كما يلي:

بدء التسجيل بالكشوف: الساعة 11 صباحًا.

مواعيد الترشح: أيام 13، 14، 15 يوليو من الساعة 10 صباحًا حتى 3 عصرًا.

مواعيد التنازلات والطعون: أيام 16، 17 يوليو.

إعلان الكشوف النهائية: الخميس 18 يوليو.

جدول أعمال الاجتماع يشمل عناصر مهمة كالتالي:

إقرار الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات لعامي 2022 و2023.

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

اعتماد الدراسة الاستكشافية للصندوق.

إجراء انتخابات لاختيار عضو واحد لمجلس الإدارة.

أي أعمال أخرى تتبع.

وتتطلع النقابة إلى مشاركة فعّالة من جميع الأعضاء في هذا الاجتماع الهام لمناقشة واعتماد أمور تهم الصحفيين المشتركين في الصندوق.