«القاضي»: مؤتمر الشباب أعظم وسيلة تتواصل بها الدولة مع مستقبلها

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن المؤتمر الوطني للشباب والذي نتج عنه منتدى شباب العالم يُعد وسيلة عظيمة للغاية لصناعة مساحة التواصل وتعزيزها ما بين الدولة المصرية والشباب الذين يمثلون مستقبلها، مشيرًا إلى أنه نتج عنها أفكار عظيمة طُبقت بعد ذلك في العديد من المستويات على مستوى الحكومة وعلى المستوى التنفيذي وعلى مستوى الحياة العامة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، «كنا أمام فرصة عظيمة، وكانت الفكرة مُبتكرة ليصنع مؤتمر وطني للشباب شاهدناه في أسوان والإسماعيلية والإسكندرية والذى حضره ممثلون من كل أنحاء أجزاء العالم».

وتابع: «المؤتمر الوطني للشباب واللى شوفنا نسخ منه فى القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية وأسوان كانت فرصة عظيمة للغاية لصناعة مساحة ما بين الشباب المصري وما بين الدولة المصرية، وتم استدعاء تجربة منتدى شباب العالم وتمت الإشادة به من قبل الأمم المتحدة».