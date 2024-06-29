«الصحفيين» تنظم احتفالية لتوزيع جوائز الصحافة المصرية.. الثلاثاء المقبل

تُعلن نقابة الصحفيين، عن تنظيم احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية، التي ستُقام برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يوم الثلاثاء المقبل؛ لتكريم الفائزين في مسابقة الصحافة، بالإضافة إلى منح الجائزة التقديرية وجائزة حرية الصحافة.

وتُقام الحفل مساء الثلاثاء، 9 يوليو 2024م، على مسرح النقابة، بمشاركة 746 صحفيًا وصحفية متسابقين من مختلف الصحف والمواقع الصحفية المصرية بأعمالهم التي نُشرت خلال عامي 2022 و2023، ويتضمن المسابقة 10 فروع صحفية للجوائز العامة، و11 فرعًا صحفيًا للجوائز الخاصة في كل عام.

ويذكر أن لجنة تحكيم المسابقة ضمت 63 من كبار الكتاب الصحفيين في مختلف الصحف والمواقع الصحفية المصرية.

وجدير بالذكر أن الاحتفالية تقام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومن المتوقع أن تُعلن النقابة عن تفاصيل فعاليات الاحتفالية في الأيام المقبلة.