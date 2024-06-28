تشكيل هجومي لبيراميدز أمام سموحة في الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سموحة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة في السابعة من مساء الجمعة على استاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 28 من بطولة الدوري.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقطة بينما يأتي سموحة في المركز السابع برصيد نقطة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي - إبراهيم عادل - فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال- أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - محمود صابر

ويفتقد بيراميدز في اللقاء، جهود أحمد سامي ووليد الكرتي بسبب الإيقاف لحصولهما على بطاقة صفراء ثالثة.