وزير الرياضة يشهد افتتاح بطولة كأس الفراعنة للجمباز الإيقاعي بالقاهرة

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اليوم الجمعة، حفل افتتاح بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 28 وحتى 30 يونيو الجاري .

وتقام منافسات البطولة مجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة بمشاركة منتخبات دول : "مصر - البرازيل - النمسا - قبرص - أرمينيا - بلغاريا - جورجيا - لبنان - البرتغال - المكسيك - قطر - جنوب أفريقيا - الإمارات العربية المتحدة - رومانيا - سلوفينيا - الولايات المتحدة الأمريكية - أوزبكستان - الهند "، بإجمالى عدد ٢٥٠ لاعبة.

حضر حفل الافتتاح الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، ونهى شبانة رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد الدولي، بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد المصري للجمباز، وممثلى الدول المشاركة.

رحب الدكتور أشرف صبحي بالوفود المشاركة في بطولة كأس الفراعنة الدولية، مبيناً أن البطولة تشهد إقبالًا كبيرًا من المنتخبات العالمية ومن بينهم المنتخبات المتأهلة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى نجاح مصر فى استضافة كبرى البطولات الدولية فى مختلف الألعاب، بفضل ما تتمتع به الدولة من بنية إنشائية متميزة، ومقومات نجاح عديدة ، وخبرات تنظيمية ، وكلها عوامل جعلت مصر وجهة الاتحادات الدولية لاستضافة منافساتها، فضلاً عن النتائج الفريدة التى يحققها أبطال مصر فى مختلف المحافل.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، أن القاهرة تشهد استضافة النسخة الرابعة من بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز، مرحبا بكل الوفود المشاركة.

وأوضح أمين أن بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي انطلقت عام 2021، وباتت تحتل مكانة مميزة في سلسلة البطولات الدولية، منمنيا إقامة سعيدة ومنافسات آمنة لكل المنتخبات المشاركة.

وتشارك دول مصر والمكسيك ورومانيا واوزباكستان جماعى كبار بالفرق المتأهلة إلى أوليمبياد باريس ٢٠٢٤.