آخر تطورات الأوضاع بمعبر رفح من الجانب المصرى

قال محمد عادل، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها العسكرية في مختلف أرجاء مدينة رفح الفلسطينية، وكذلك في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأضاف عادل، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه “كان هناك استمرار للمروحيات والطائرات الحربية الإسرائيلية وقصف المباني في حي الشجاعية، ودك هذه المباني على رءوس ساكنيها، بالإضافة إلى إطلاق النيران على المدنيين في شوارع هذا الحي الذي يقع في شرق مدينة غزة، بخلاف العديد من العمليات العسكرية في مختلف أنحاء قطاع غزة وما نسمعه ونرصده من أمام معبر فح من الجانب المصري بأننا لا نزال نسمع دوي الانفجارات بشكل متكرر وبشكل متواصل وتصاعد لأعمدة الدخان جراء الانفجارات التي قد تبدو اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي”.

وأوضح، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ الصباح وحتى هذه اللحظة لم تسمح بمرور أي شاحنات محملة بأي نوع من المساعدات الإنسانية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ولم تسمح بأي شاحنات محملة بالمحروقات أو المواد البترولية، بعدما سمحت بالأمس فقط بأربع شاحنات محملة بالغاز الطبيعي ليستمر التعنت الإسرائيلي الواضح والصريح.