٣٠ يونيو| الشهيد العميد امتياز إسحاق كامل بطل ارتوت بدمائه الصحراء وبكى الملايين على رحيله

أيام قليلة تفصلنا عن الذكري الـ11 لثورة ٣٠ يونيو، والتى كانت نقطة تحول وانطلاقة لتطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والمخربين والمحرضين على هدم أمان واستقرار ذلك البلد.

وبمناسبة مرور ١١ عاما على مرور ثورة ٣٠ يونيو تستعرض "البوابة نيوز" السيرة الذاتية لأحد أهم الأبطال الذين صدقوا الله ما عاهدوا عليه وقدموا ارواحهم فداء لتراب بلدهم، رجالاً سطر التاريخ أسمائهم بدمائهم الطاهرة النقية.

وأحد هؤلاء الأبطال هو الشهيد العميد امتياز إسحاق محمد



من هو الشهيد العميد امتياز إسحاق محمد ؟

اللواء امتياز إسحق محمد كامل حمودة من مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وولد بمنطقة العباسية، ضابط بإدارة العمليات الخاصة في الأمن المركزي

الشهيد البطل كان يتمتع بسمعة طيبة بين الأهالي إذ اعتاد الجميع على اللجوء إليه في المواقف الصعبة، وحل مشاكلهم

بدأ اللواء الشهيد عمله ضابط بإدارة العمليات الخاصة في الأمن المركزي، وحصل على العديد من الفرق التدريبية، ومنها فرقة القيادات الأمنية، وهى فرقة مخصصة لرتبتي اللواء والعميد، وحصل على المركز الأول في الفرقة، وصورته ضمن الأوائل الحاصلين على الفرق التدريبية بأكاديمية الشرطة، نظرا لكفاءته المهنية.

خاض الشهيد البطل العديد من المعارك ضد العناصر الإرهابية، فلم تكن الواحات معركته الأولى بل كان تاريخه حافلًا بمحاربة الإرهاب، ورزق امتياز بولد وابنتين إحداهما كانت طفلة عمرها أربع سنوات وقت وقوع الحادث ، وتعتبره عائلته بمثابة الكبير، ولقب بأسد الواحات

مهمة وطنية

في 20 أكتوبر 2017 وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني، عن تمركز عناصر مسلحة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة قائد الخلية الإرهابية ويدعى "عماد الدين عبدالحميد"، وهو من العناصر الخطرة، والرجل الثانى في تنظيم "المرابطون" الذى أسسه الإرهابى هشام عشماوي

وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم التجهيز الأمني لمداهمة تلك البؤرة الإجرامية، وفي منطقة صحراوية في الكيلو 135 على طريق الواحات البحرية، نشبت معركة دموية بين الأمن والإرهابيين، أسفرت عن استشهاد الشهيد البطل اللواء امتياز إسحق محمد كامل حمودة، و15 من آخرين من قوات الشرطة خلال المواجهات المسلحة مع الإرهابيين.

الثأر السريع

جرى الدفع بالمزيد من القوات مدعومة بمروحيات قتالية ودعم لوجيستي من القوات المسلحة لضبط العناصر الإرهابية، و تمكنت المروحيات من قصف وتدمير سيارتي دفع رباعي بمن فيهما، إضافة إلى تمشيط محيط موقع الحادث والقبض على العقل المدبر عبد الرحيم المسماري العقل المدبر للحادث.

تكريم مستحق

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة كرمت أسرة الشهيد امتياز، وأطلقت اسمه على مدرسة العباسية الثانوية بنات التابعة لإدارة الوايلي التعليمية، كما كرمته الدولة والرئيس السيسي تقديرًا لدوره البطولي، خاصة أن الشهيد رمز وقدوة الوطنية والتضحية من أجل الوطن.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على منح اسم الشهيد اللواء امتياز إسحاق محمد ، وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، وتسلمته أرملته سحر السيد أحمد