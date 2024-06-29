اليوم.. نقابة الصحفيين تعقد صالون «القاهرة عنواني»

تعقد بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، صالون "القاهرة عنواني"، والذي سوف يستضيف المؤرخ الأمريكي كايل جون أندرسون، أستاذ التاريخ المشارك بجامعة ولاية نيويورك، والمتخصص في تاريخ الشرق الأوسط الحديث والتاريخ الإسلامي.

ومن المقرر أن يتم مناقشة أحدث كتبه "فرقة العمال المصرية: العِرق والفضاء والمكان في الحرب العالمية الأولى"، والتي صدرت عن المركز القومي للترجمة في مصر.

ويأتي الصالون ضمن مشروع "القاهرة عنواني" الذي يهدف إلى حفظ الذاكرة المصرية، ويتعاون في تنظيمه مع اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين. يدير الصالون الكاتب الصحفي محمود التميمي، مؤسس المشروع، وسيحضره شخصيات عامة مهتمة بالتاريخ الحديث للمصريين.

النقاش سيتضمن عرض مواد فيلمية وصحف نادرة تتناول مأساة العمال المصريين خلال الحرب العالمية الأولى، حيث تم استخدامهم من قبل الاحتلال البريطاني في المجهود الحربي بين عامي ١٩١٤ و١٩٢٠.