المناظرة بين بايدن وترامب.. "سي إن إن" تسلط الضوء علي موقف الرجلين من عدوان الاحتلال علي غزة

سلطت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الضوء علي المناظرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي عقدت فجر الجمعة، خاصة بشأن موقف الرجلين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.

وقالت الشبكة أنه ليس هناك شك في أن ترامب سيتعامل مع عدوان الاحتلال علي غزة بشكل مختلف كثيرا عن بايدن، حيث كشف الرئيس الأمريكي السابق عن موقفه، قائلا للرئيس الأمريكي: "دع إسرائيل تنهي المهمة"، ويري ترامب أن بايدن فعل الكثير لكبح الحكومة الإسرائيلية وقصفها العسكري للفلسطينيين في غزة.

ولم يكشف ترامب ما إذا كان سيدعم دولة فلسطينية مستقلة، لكنه أصر على أن عملية "طوفان الأقصي" التي قامت بها حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي داخل إسرائيل" لم تكن لتحدث أبدا "لو كان هو في البيت الأبيض في ذلك الوقت. كما قال إن بايدن "أصبح مثل الفلسطيني، لكنهم (الفلسطينيين) لا يحبونه لأنه فلسطيني سيء."

وتحدث الرئيس الأمريكي عن تحالف بلاده الوثيق مع إسرائيل، وأشار بشكل خاص إلى أن الولايات المتحدة "تزود إسرائيل بكل الأسلحة التي تحتاجها ومتى تحتاجها."

كما لفت بايدن إلي الاقتراح بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تحدث عنه قبل بضعة أسابيع والذي لم يتحقق بعد.

وقالت الشبكة أن الرئيس الأمريكي القادم، سواء كان بايدن أو ترامب، أمامه مهمة ضخمة يقوم بها في منطقة الشرق الأوسط. وهذا صحيح بشكل خاص بالنسبة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة، حيث عندما ينتهي العدوان، سيتم استدعاء الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى للتفاوض على نوع من المسار السلمي للمضي قدما. ولكن كما أظهر أداء بايدن وترامب خلال المناظرة، لا توجد إجابات سهلة للصراع في الشرق الأوسط وسيكون من الصعب معالجة الأزمة في المنطقة.

يذكر أن العدد الإجمالي لشهداء عدوان الاحتلال علي غزة قد وصل إلى 37.658 شهيدا، و86.237 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.