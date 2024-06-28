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الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة قناة السويس تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ذكري ثورة يونيو
ذكري ثورة يونيو
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بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو ....

•• جاء في نصها :

" فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية 
نتقدم إليكم بأسمى آيات التهنئة والتقدير بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، تلك الثورة التاريخية التي شهدتها مصر عام 2013 لتصبح نقطة تحول هامة في مسيرة البلاد نحو الاستقرار والتنمية، وصنعت في وجدان كل مصري ومصرية معاني العزة والكرامة، تلك الثورة التي أعادت لمصر مكانتها وبريقها، حيث تجسدت إرادة الشعب المصري بقيادتكم الحكيمة؛ لنعبر سويا نحو مستقبل أفضل، من خلال أرساء مبدأ  الإعتماد على الشباب ووضع الثقة فيهم ودعمهم؛ للاندماج في الحياة الإقتصادية والسياسية".

•• وأنهى "مندور" البرقية :

"فخامة الرئيس نثمن جهودكم الحثيثة في بناء مستقبل مصر الزاهر، ونتمنى لكم مزيدًا من النجاحات والتقدم نحو رؤية مصر 2030.

نسأل الله أن يديم عليكم الصحة والعافية،،،، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة ويديم عليها الأمن والاستقرار.

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