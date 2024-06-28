حريق هائل يلتهم 20 منزلًا بقرية حاجر مشطا بمركز طهطا بسوهاج| صور

اندلع حريق هائل فى عدد من المنازل بقرية حاجر مشطا التابعة لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج.

والتهمت النيران 20 منزلًا وفق لشهود عيان، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتواصل جهودها لإخماد النيران.

وسنوافيكم بالتفاصيل…