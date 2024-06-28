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الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حريق هائل يلتهم 20 منزلًا بقرية حاجر مشطا بمركز طهطا بسوهاج| صور

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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اندلع حريق هائل فى عدد من المنازل بقرية حاجر مشطا التابعة لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج.
والتهمت النيران 20 منزلًا وفق لشهود عيان، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتواصل جهودها لإخماد النيران.
وسنوافيكم بالتفاصيل…

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