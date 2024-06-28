رعاية العمالة المنتظمة: المنصة الإلكترونيةتستهدف تيسير الإجراءات على متلقي الخدمة

قالت الشيماء عبد الله كمال مدير الإدارة العامة لرعاية العمالة المنتظمة، بوزارة العمل، إن المنصة الإلكترونية لميكنة خدمات العمالة غير المنتظمة فنيا وقواعد بيانات، جاءت تماشيا مع توجهات القيادة السياسية والجمهورية الجديدة نحو رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وخطة وزارة العمل بشكل خاص.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن المنصة تسهل وتيسر الإجراءات على متلقي الخدمة، بالإضافة إلى حوكمة الإجراءات وضبطها للقضاء على أي فرصة لوجود شكاوى، وكذا سرعة ودقة البيانات المقدمة سواء متعلقة بالمنشأة أو العمالة، و توسيع قاعدة المستفيدين، وكذلك توفير المعلومات لمتخذي القرار لوضع خطط مستقبلية لبرامج الدعم والحماية والتشغيل وتوفير فرص العمل لفئة العمالة غير المنتظمة، بمعرفة أماكن تواجدهم وأعداهم والمهن المطلوبة، وتوفير برامج تدريبية تتماشي مع سوق العمل.

وأضافت: “الوضع قبل الخدمة، كان المقاول أو الشركة التي تريد تسوية عمالية أو رفع بيانات العمال يحتاج إلى التنقل من محافظة لأخرى، مما يعرضه لتكلفة مالية زائدة، وأوراق كثيرة غير مطلوبة”.