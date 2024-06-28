٣٠ يونيو| الشهيد العقيد رامى هلال كان نصير الغلابة.. وسطر التاريخ اسمه بدمائه النقية

أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى ال١١ على مرور ثورة ٣٠ يونيو، والتى كانت نقطة تحول وانطلاقة لتطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والمخربين والمحرضين على هدم أمان واستقرار ذلك البلد.

وبمناسبة مرور ١١ عاما على مرور ثورة ٣٠ يونيو تستعرض "البوابة نيوز" السيرة الذاتية لأحد أهم الأبطال الذين صدقوا الله ما عاهدوا عليه وقدموا ارواحهم فدائا لتراب بلدهم، رجالاً سطر التاريخ أسمائهم بدمائهم الطاهرة النقية.

وأحد هؤلاء الأبطال هو الشهيد العقيد رامى هلال

ونستعرض فى السطور التالية السيرة الذاتية للشهيد

من هو رامى هلال؟!

الشهيد رامي علي أحمد علي هلال، من مواليد القاهرة، عام 1979 وترتيبه الثاني بين أشقائه الأربعة، وتخرج من كلية الشرطة عام 2001

والتحق بعد ذلك بقطاع الأمن المركزي، وعمل فى محافظة الأقصر، ثم التحق بقطاع الأمن الوطني وتنقل بين إداراته والتحق بفرع الأمن الوطني فى شبرا حتى استشهاده

العقيد رامي هلال كان متزوج ولديه 4 أبناء، أكبرهم حين توفي كانت في عمر 9 سنوات، وأصغرهم "علي" 3 سنوات.

مواقف إنسانية

كان الشهيد رامي هلال سببا فى إنشاء موقف للتاكسي بمنطقة شبرا الخيمة، كما كان له موقف مع أحد الباعة الجائلين، عام 2018، وأطلقوا عليه لقب نصير الغلابة.

سبب كره الإرهابيين له

شارك الشهيد رامي هلال فى عدة عمليات هامة اضطلع بها قطاع الأمن الوطني ومنها ملاحقة العناصر المتورطة في حادث اغتيال الشهيد هشام بركات، ومحاولتي اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، والمستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد السابق.

وتمكن الشهيد من تتبع خط الإرهابي الهالك حسن، من خلال رصده في الشوارع التي سلكها بعد إلقاء القنبلة على الارتكاز الأمني، من الجيزة وصولا إلى منطقة الدرب الأحمر، حتى تمكن من تحديد مكان اختبائه، وفي هذه اللحظات، تلقى اتصالا من أسرته وتحديدا من نجلته الكبرى هانيا اطمأن عليها أو بالأحرى ودّعها، ثم أغلق هاتفه، وظلّ يراقب الوضع عن كثب، حتى خرج الإرهابي من المنزل، وفجّر نفسه لحظة القبض عليه.

في يوم 19 نوفمبر 2019، خلال ضبط إرهابي بمنطقة الدرب الأحمر، بدأت القصة عندما تم إلقاء عبوة بدائية الصنع على قوة أمنية أمام مسجد الاستقامة بالجيزة، وبعد البحث تمكنت قوات الشرطة من العثور على الإرهابي.

وخلال القبض عليه حيث كان يختبئ في منزل بمنطقة الدرب الأحمر فجر نفسه، ليستشهد العقيد عن عمر يناهز 39 عاما، وينقذ سكان المنطقة من مخططات إرهابية كان سيقوم بها الإرهابي.

تكريم مستحق

ظهر خلال الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل الاختيار 2 التي عرضت في رمضان 2021 ، مشهد استشهاد المقدم رامي هلال الضابط بالأمن الوطني، في منطقة الدرب الأحمر.. كما كرم الرئيس السيسي أسرته في أكثر من مناسبة وطنية وخلال عيد الشرطة